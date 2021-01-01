Лизин в продуктах питания (таблица)

Другие аминокислоты: триптофан, изолейцин, валин, лейцин, треонин, метионин, фенилаланин, аргинин, гистидин

ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АМИНОКИСЛОТЫ ЛИЗИН:

( смотреть полный список продуктов )

Мясо (свинина жирная) 960 мг 60% Арахис 939 мг 59% Кешью 928 мг 58% Яйцо куриное 900 мг 56% Яйцо перепелиное 890 мг 56% Семена подсолнечника (семечки) 710 мг 44% Белок куриного яйца 680 мг 43% Мука гречневая 640 мг 40% Кунжут 554 мг 35% Кедровый орех 540 мг 34% Фундук 540 мг 34% Крупа гречневая (ядрица) 530 мг 33% Желуди сушёные 505 мг 32% Крупа овсяная 470 мг 29% Миндаль 470 мг 29% Хлопья овсяные "Геркулес" 470 мг 29% Гречиха (зерно) 460 мг 29% Грецкий орех 424 мг 27% Йогурт 3,2% 387 мг 24% Овёс (зерно) 380 мг 24% Рожь (зерно) 370 мг 23% Ячмень (зерно) 370 мг 23% Мука пшеничная обойная 360 мг 23% Мука ржаная обойная 360 мг 23% Крупа ячневая 350 мг 22% Пшеница (зерно, мягкий сорт) 350 мг 22% Крупа пшеничная 340 мг 21% Пшеница (зерно, твердый сорт) 340 мг 21% Крупа перловая 300 мг 19% Мука ржаная обдирная 300 мг 19% Крупа пшено (шлифованное) 290 мг 18% Рис (зерно) 290 мг 18% Крупа манная 260 мг 16% Крупа рисовая 260 мг 16% Макароны из муки в/с 250 мг 16% Кефир 3,2% 240 мг 15% Молоко 3,5% 222 мг 14% Мороженое сливочное 217 мг 14% Крупа кукурузная 210 мг 13% Сливки 10% 203 мг 13% Сливки 20% 198 мг 12% Грибы белые 190 мг 12%

Содержание лизина в молочных продуктах и яйцепродуктах:

Название продукта Содержание лизина в 100гр Процент суточной потребности Белок куриного яйца 680 мг 43% Брынза (из коровьего молока) 1390 мг 87% Желток куриного яйца 1160 мг 73% Йогурт 3,2% 387 мг 24% Кефир 3,2% 240 мг 15% Молоко 3,5% 222 мг 14% Молоко сухое 25% 1470 мг 92% Мороженое сливочное 217 мг 14% Сливки 10% 203 мг 13% Сливки 20% 198 мг 12% Сыр "Пармезан" 3306 мг 207% Сыр "Пошехонский" 45% 1570 мг 98% Сыр "Рокфор" 50% 1360 мг 85% Сыр "Фета" 1219 мг 76% Сыр "Чеддер" 50% 1520 мг 95% Сыр "Швейцарский" 50% 1640 мг 103% Творог 18% (жирный) 1010 мг 63% Творог нежирный 1450 мг 91% Яичный порошок 2380 мг 149% Яйцо куриное 900 мг 56% Яйцо перепелиное 890 мг 56%

Содержание лизина в мясе, рыбе и морепродуктах:

Название продукта Содержание лизина в 100гр Процент суточной потребности Горбуша 2020 мг 126% Икра красная зернистая 2350 мг 147% Кальмар 1900 мг 119% Кета 2300 мг 144% Минтай 1800 мг 113% Мясо (баранина) 1240 мг 78% Мясо (говядина) 1590 мг 99% Мясо (индейка) 1640 мг 103% Мясо (куриное) 1590 мг 99% Мясо (свинина жирная) 960 мг 60% Мясо (свинина мясная) 1240 мг 78% Мясо (цыплята бройлеры) 1630 мг 102% Окунь морской 1700 мг 106% Сельдь нежирная 1800 мг 113% Скумбрия 1500 мг 94% Ставрида 1600 мг 100% Судак 1620 мг 101% Треска 1500 мг 94% Щука 1620 мг 101%

Содержание лизина в крупах, зерновых продуктах и бобовых:

Название продукта Содержание лизина в 100гр Процент суточной потребности Горох (лущеный) 1550 мг 97% Гречиха (зерно) 460 мг 29% Крупа гречневая (ядрица) 530 мг 33% Крупа кукурузная 210 мг 13% Крупа манная 260 мг 16% Крупа овсяная 470 мг 29% Крупа перловая 300 мг 19% Крупа пшеничная 340 мг 21% Крупа пшено (шлифованное) 290 мг 18% Крупа рисовая 260 мг 16% Крупа ячневая 350 мг 22% Макароны из муки в/с 250 мг 16% Мука гречневая 640 мг 40% Мука пшеничная обойная 360 мг 23% Мука ржаная обдирная 300 мг 19% Мука ржаная обойная 360 мг 23% Овёс (зерно) 380 мг 24% Пшеница (зерно, мягкий сорт) 350 мг 22% Пшеница (зерно, твердый сорт) 340 мг 21% Рис (зерно) 290 мг 18% Рожь (зерно) 370 мг 23% Соя (зерно) 2183 мг 136% Фасоль (зерно) 1590 мг 99% Хлопья овсяные "Геркулес" 470 мг 29% Чечевица (зерно) 1720 мг 108% Ячмень (зерно) 370 мг 23%

Содержание лизина в орехах и семенах:

Название продукта Содержание лизина в 100гр Процент суточной потребности Арахис 939 мг 59% Грецкий орех 424 мг 27% Желуди сушёные 505 мг 32% Кедровый орех 540 мг 34% Кешью 928 мг 58% Кунжут 554 мг 35% Миндаль 470 мг 29% Семена подсолнечника (семечки) 710 мг 44% Фисташки 1142 мг 71% Фундук 540 мг 34%

Содержание лизина во фруктах, овощах, сухофруктах:

Название продукта Содержание лизина в 100гр Процент суточной потребности Абрикос 23 мг 1% Базилик (зелень) 110 мг 7% Баклажаны 56 мг 4% Банан 60 мг 4% Брюква 39 мг 2% Капуста белокочанная 61 мг 4% Капуста цветная 158 мг 10% Картофель 135 мг 8% Лук репчатый 60 мг 4% Морковь 101 мг 6% Огурец 26 мг 2% Перец сладкий (болгарский) 36 мг 2%

Содержание лизина в грибах:

Название продукта Содержание лизина в 100гр Процент суточной потребности Гриб вешенка 126 мг 8% Грибы белые 190 мг 12% Грибы шиитаке 134 мг 8%

Статья добавлена: 2017-10-13





В данных таблицах принята среднесуточная потребность в лизине, равная 1600 мг (1,6 грамм). Это усреднённый показатель, для среднестатистического человека весом 70 кг. Столбец "Процент суточной потребности" показывает, на сколько процентов 100 грамм продукта удовлетворяют суточную потребность человека в данной аминокислоте.