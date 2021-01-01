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Лизин в продуктах питания (таблица)


Другие аминокислоты: триптофан, изолейцин, валин, лейцин, треонин, метионин, фенилаланин, аргинин, гистидин
  • Продукты богатые лизином
  • Лизин в молочных продуктах и яйцепродуктах
  • Лизин в мясе, рыбе и морепродуктах
  • Лизин в крупах, зерновых продуктах и бобовых
  • Лизин в орехах и семенах
  • Лизин во фруктах, овощах, сухофруктах, в грибах
    • В данных таблицах принята среднесуточная потребность в лизине, равная 1600 мг (1,6 грамм). Это усреднённый показатель, для среднестатистического человека весом 70 кг. Столбец "Процент суточной потребности" показывает, на сколько процентов 100 грамм продукта удовлетворяют суточную потребность человека в данной аминокислоте.

    ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АМИНОКИСЛОТЫ ЛИЗИН:


    Название продуктаСодержание лизина в 100грПроцент суточной потребности
    Сыр "Пармезан"3306 мг207%
    Яичный порошок2380 мг149%
    Икра красная зернистая2350 мг147%
    Кета2300 мг144%
    Соя (зерно)2183 мг136%
    Горбуша2020 мг126%
    Кальмар1900 мг119%
    Минтай1800 мг113%
    Сельдь нежирная1800 мг113%
    Чечевица (зерно)1720 мг108%
    Окунь морской1700 мг106%
    Мясо (индейка)1640 мг103%
    Сыр "Швейцарский" 50%1640 мг103%
    Мясо (цыплята бройлеры)1630 мг102%
    Судак1620 мг101%
    Щука1620 мг101%
    Ставрида1600 мг100%
    Мясо (говядина)1590 мг99%
    Мясо (куриное)1590 мг99%
    Фасоль (зерно)1590 мг99%
    Сыр "Пошехонский" 45%1570 мг98%
    Горох (лущеный)1550 мг97%
    Сыр "Чеддер" 50%1520 мг95%
    Скумбрия1500 мг94%
    Треска1500 мг94%
    Молоко сухое 25%1470 мг92%
    Творог нежирный1450 мг91%
    Брынза (из коровьего молока)1390 мг87%
    Сыр "Рокфор" 50%1360 мг85%
    Мясо (баранина)1240 мг78%
    Мясо (свинина мясная)1240 мг78%
    Сыр "Фета"1219 мг76%
    Желток куриного яйца1160 мг73%
    Фисташки1142 мг71%
    Творог 18% (жирный)1010 мг63%

    ( смотреть полный список продуктов )

    Мясо (свинина жирная)960 мг60%
    Арахис939 мг59%
    Кешью928 мг58%
    Яйцо куриное900 мг56%
    Яйцо перепелиное890 мг56%
    Семена подсолнечника (семечки)710 мг44%
    Белок куриного яйца680 мг43%
    Мука гречневая640 мг40%
    Кунжут554 мг35%
    Кедровый орех540 мг34%
    Фундук540 мг34%
    Крупа гречневая (ядрица)530 мг33%
    Желуди сушёные505 мг32%
    Крупа овсяная470 мг29%
    Миндаль470 мг29%
    Хлопья овсяные "Геркулес"470 мг29%
    Гречиха (зерно)460 мг29%
    Грецкий орех424 мг27%
    Йогурт 3,2%387 мг24%
    Овёс (зерно)380 мг24%
    Рожь (зерно)370 мг23%
    Ячмень (зерно)370 мг23%
    Мука пшеничная обойная360 мг23%
    Мука ржаная обойная360 мг23%
    Крупа ячневая350 мг22%
    Пшеница (зерно, мягкий сорт)350 мг22%
    Крупа пшеничная340 мг21%
    Пшеница (зерно, твердый сорт)340 мг21%
    Крупа перловая300 мг19%
    Мука ржаная обдирная300 мг19%
    Крупа пшено (шлифованное)290 мг18%
    Рис (зерно)290 мг18%
    Крупа манная260 мг16%
    Крупа рисовая260 мг16%
    Макароны из муки в/с250 мг16%
    Кефир 3,2%240 мг15%
    Молоко 3,5%222 мг14%
    Мороженое сливочное217 мг14%
    Крупа кукурузная210 мг13%
    Сливки 10%203 мг13%
    Сливки 20%198 мг12%
    Грибы белые190 мг12%


    Содержание лизина в молочных продуктах и яйцепродуктах:


    Название продуктаСодержание лизина в 100грПроцент суточной потребности
    Белок куриного яйца680 мг43%
    Брынза (из коровьего молока)1390 мг87%
    Желток куриного яйца1160 мг73%
    Йогурт 3,2%387 мг24%
    Кефир 3,2%240 мг15%
    Молоко 3,5%222 мг14%
    Молоко сухое 25%1470 мг92%
    Мороженое сливочное217 мг14%
    Сливки 10%203 мг13%
    Сливки 20%198 мг12%
    Сыр "Пармезан"3306 мг207%
    Сыр "Пошехонский" 45%1570 мг98%
    Сыр "Рокфор" 50%1360 мг85%
    Сыр "Фета"1219 мг76%
    Сыр "Чеддер" 50%1520 мг95%
    Сыр "Швейцарский" 50%1640 мг103%
    Творог 18% (жирный)1010 мг63%
    Творог нежирный1450 мг91%
    Яичный порошок2380 мг149%
    Яйцо куриное900 мг56%
    Яйцо перепелиное890 мг56%


    Содержание лизина в мясе, рыбе и морепродуктах:


    Название продуктаСодержание лизина в 100грПроцент суточной потребности
    Горбуша2020 мг126%
    Икра красная зернистая2350 мг147%
    Кальмар1900 мг119%
    Кета2300 мг144%
    Минтай1800 мг113%
    Мясо (баранина)1240 мг78%
    Мясо (говядина)1590 мг99%
    Мясо (индейка)1640 мг103%
    Мясо (куриное)1590 мг99%
    Мясо (свинина жирная)960 мг60%
    Мясо (свинина мясная)1240 мг78%
    Мясо (цыплята бройлеры)1630 мг102%
    Окунь морской1700 мг106%
    Сельдь нежирная1800 мг113%
    Скумбрия1500 мг94%
    Ставрида1600 мг100%
    Судак1620 мг101%
    Треска1500 мг94%
    Щука1620 мг101%


    Содержание лизина в крупах, зерновых продуктах и бобовых:


    Название продуктаСодержание лизина в 100грПроцент суточной потребности
    Горох (лущеный)1550 мг97%
    Гречиха (зерно)460 мг29%
    Крупа гречневая (ядрица)530 мг33%
    Крупа кукурузная210 мг13%
    Крупа манная260 мг16%
    Крупа овсяная470 мг29%
    Крупа перловая300 мг19%
    Крупа пшеничная340 мг21%
    Крупа пшено (шлифованное)290 мг18%
    Крупа рисовая260 мг16%
    Крупа ячневая350 мг22%
    Макароны из муки в/с250 мг16%
    Мука гречневая640 мг40%
    Мука пшеничная обойная360 мг23%
    Мука ржаная обдирная300 мг19%
    Мука ржаная обойная360 мг23%
    Овёс (зерно)380 мг24%
    Пшеница (зерно, мягкий сорт)350 мг22%
    Пшеница (зерно, твердый сорт)340 мг21%
    Рис (зерно)290 мг18%
    Рожь (зерно)370 мг23%
    Соя (зерно)2183 мг136%
    Фасоль (зерно)1590 мг99%
    Хлопья овсяные "Геркулес"470 мг29%
    Чечевица (зерно)1720 мг108%
    Ячмень (зерно)370 мг23%


    Содержание лизина в орехах и семенах:


    Название продуктаСодержание лизина в 100грПроцент суточной потребности
    Арахис939 мг59%
    Грецкий орех424 мг27%
    Желуди сушёные505 мг32%
    Кедровый орех540 мг34%
    Кешью928 мг58%
    Кунжут554 мг35%
    Миндаль470 мг29%
    Семена подсолнечника (семечки)710 мг44%
    Фисташки1142 мг71%
    Фундук540 мг34%


    Содержание лизина во фруктах, овощах, сухофруктах:


    Название продуктаСодержание лизина в 100грПроцент суточной потребности
    Абрикос23 мг1%
    Базилик (зелень)110 мг7%
    Баклажаны56 мг4%
    Банан60 мг4%
    Брюква39 мг2%
    Капуста белокочанная61 мг4%
    Капуста цветная158 мг10%
    Картофель135 мг8%
    Лук репчатый60 мг4%
    Морковь101 мг6%
    Огурец26 мг2%
    Перец сладкий (болгарский)36 мг2%


    Содержание лизина в грибах:


    Название продуктаСодержание лизина в 100грПроцент суточной потребности
    Гриб вешенка126 мг8%
    Грибы белые190 мг12%
    Грибы шиитаке134 мг8%



    Обсуждение на форуме (комментариев: 6)


     Статья добавлена: 2017-10-13

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